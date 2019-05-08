تطبيق ذكي في دبي يكافئ الطلاب بمنح جامعية لامتناعهم عن هواتفهم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في خطوة ترمي لإعادة هيكلية التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن مخطط يسعى نحو العالمية برز تطبيق «لوك أند ستوك» في دبي ليكافئ الطلاب ويمنحهم فرصة الفوز بمنح جامعية كاملة شرط الابتعاد عن الهواتف الذكية والتركيز في صفوفهم الدراسية.

وقد أشار تقرير لمجلة «أرابيان بيزنيس» إلى أن التطبيق الذي أطلق في العام 2017 يضم اليوم حوالي 27 ألف طالب مسجّل فيما يزيد على 400 مدرسة عبر الإمارات.

وتتم مكافأة الطلاب المنكفئين عن استعمال هواتفهم بنقاط يسعهم استردادها على شكل نقاط توفر لهم الاستمتاع بكثير من العروض عبر أكثر من 300 ماركة موجودة في الإمارات.

إضافة إلى تلك الميزة المغرية المتمثلة بعروضات الخصومات الهائلة لدى التسوّق، طوّر التطبيق فرصة جديدة أخيراً تخوّل الطلاب استخدام النقاط المكتسبة واستبدالها بأقساط جامعية تامة، ومنح. وتشجيعاً للخطوة التعليمية المتميزة، شاركت العديد من الجامعات في المبادرة من بينها «هيريوت وات» و«مانيبال» و«آر آي تي» والجامعة الكندية في دبي.