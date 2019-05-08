إطلاق «درهم البر» لمشتركي «اتصالات» و«دو»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية دار البر مشروعها الخيري (درهم البر)، الذي يتيح لمشتركي شبكتي «اتصالات» و«دو» التبرع بقيمة درهم واحد فقط يومياً، لصالح المشاريع الخيرية، التي تتبناها الجمعية وتنفذها داخل الدولة وخارجها.

وأوضح عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي للجمعية أن المساهمة في المشاريع الإنسانية للجمعية ودعم الفقراء والمحتاجين يتطلب من عملاء الشبكتين الاشتراك في الخدمة الخاصة بالمشروع الخيري الجديد، عبر إرسال رسالة نصية قصيرة من مشتركي شبكة «دو»، تحتوي على كلمة (البر)، إلى الرقم 1015، وإرسال الكلمة نفسها (البر) من مشتركي «اتصالات» إلى الرقم 1110، مشيراً إلى أن الدرهم يتم استقطاعه يومياً، من حساب المشترك.

وبيّن الفلاسي أن الهدف من الخدمة الجديدة والمشروع الخيري رفع معاناة العديد من الفقراء والمحتاجين، الذين يواجهون ظروفاً مادية ومعيشية صعبة، ودعم المشاريع الخيرية والوقفية للجمعية، التي تعتمد في تمويلها على تبرعات المشتركين في الخدمة، إذ يصل المبلغ المستقطع بشكل مباشر إلى حساب «دار البر».