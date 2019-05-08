«تدوير» تشارك في ورشة العمل الإقليمية الآسيوية عن السلامة والأمن الكيميائي

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» في ورشة العمل الإقليمية الآسيوية حول السلامة والأمن الكيميائي التي اختتمت أعمالها في أبوظبي تحت عنوان «السلامة والأمن الكيميائي» بمشاركة 52 دولة آسيوية وخبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدد كبير من المسؤولين وكبار التنفيذيين وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما شاركت «تدوير» في المعرض المصاحب للورشة إلى جانب شركات وطنية وهيئات حكومية، حيث استعرضت جاهزية المركز والأدوات المستخدمة في التعامل مع مخلفات الحوادث الكيميائية.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام «تدوير» بالإنابة: «تأتي مشاركتنا في هذه الورشة من منطلق حرصنا على التواجد والمشاركة في مثل هذه الفعاليات؛ نظراً لأهميتها الاستراتيجية في لقاء مؤسسات وجهات من مختلف الدول المعنية بالسلامة والأمن الكيميائي، كما أنها فرصة ممتازة للاطلاع على تجاربهم العملية منها والنظرية والتعلم بشكل معمق يصبّ في خدمة الدولة وصقل الممارسات الفضلى المتبعة في هذا الإطار».