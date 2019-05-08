«ورشة حكومة دبي» تنظم برامج تدريبية لموظفي إدارة الصيانة الهندسية

المصدر: دبي - البيان

نظمت «ورشة حكومة دبي» مؤخراً سلسلة من البرامج التدريبية الموجّهة لرفد موظفي إدارة الصيانة الهندسية بالمعرفة والخبرة الضامنة لتعزيز الاستخدام الأمثل لأحدث النظم التكنولوجية والتطبيق الفعّال لأعلى المواصفات الدولية، وأفضل الممارسات المهنية بما يتواءم وتوجهات حكومة دبي، وذلك استكمالاً للجهود الحكومية لبناء كفاءات بشرية قادرة على مواصلة مسيرة الريادة.

واستقطبت البرامج مشاركة واسعة من الموظفين، الذين تعرفوا على أحدث الابتكارات المتقدمة والتقنيات المحوسبة في مجال فحص هياكل المركبات وعمليات اللحام والصيانة الدورية، وذلك بإشراف خبراء من نخبة الشركات الرائدة، وعلى رأسها «شركة أرواني التجارية» و«المشاريع الألمانية الخليجية المحدودة» و«أشوك ليلاند».

وأوضح فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»، بأنّ تنظيم البرامج التدريبية يندرج في إطار حرص الورشة على تطوير أطر العمل لتواكب التوجهات الحكومية في بناء حكومة المستقبل التي تحقق سعادة المتعاملين، باعتبارها الهدف الأسمى والأولوية القصوى في دولة الإمارات، مؤكّداً الالتزام المستمر بتوفير البيئة الداعمة لتطوير الكفاءات البشرية المؤهلة لمواكبة التحول التكنولوجي المتسارع، وتسخير إمكاناتها العالية في خدمة مسيرة تميز العمل الحكومي.

وأضاف الرئيسي: «شكلت البرامج التدريبية الموجهة لفريق الصيانة فرصة مثالية لصقل مهارات موظفينا بما يتوافق والتطور التكنولوجي المتسارع، لاسيّما أنّها مصمّمة بالتعاون مع كبرى الشركات في سبيل الارتقاء بقدرة وإنتاجية وأداء كفاءاتنا البشرية، بما يصب في خدمة رؤيتنا في «مركبات آمنة وخدمات رائدة».