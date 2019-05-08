100 % إنجاز نظام «باركود» في تداول الأدوية بـ«صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان الصحي

كشفت هيئة الصحة بدبي أن جميع الأدوية المتداولة بمعرفتها وفي منشآتها تخضع إلى نظام (باركود)، وذلك بنسبة 100%، وذلك في تخطّ لافت للمراحل النمطية والمألوفة لعمليات صرف الدواء، حيث أصبح لكل صنف من أصناف الأدوية (باركود) وهو ما خفض احتمالات الخطأ في صرف أي دواء إلى درجة الصفر، إضافة إلى تحقيق أعلى معايير سلامة الأدوية المتبعة عالمياً.

صرح بذلك الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة، حيث أوضح أن نظام (باركود) وفّر حزمة من الحلول الشاملة والذكية في عمليات إدارة قطاع الصيدلة وصرف الدواء، معتمداً في ذلك على المعيار العالمي لنظام الباركود (GS1 Standards) وهو النظام العالمي الأكثر انتشارا والمطبق من قبل أغلبية الشركات العالمية وشركات الأدوية على وجه الخصوص لنظام الباركود.

كما أشار إلى أن نظام (باركود) يعتمد في تطبيقه على نظام (Software) المركزي، الذي يدار من قبل إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية لقراءة الباركود والتأكد من استيفائه للأنظمة المعتمدة.

إلزام

وقال الدكتور علي السيد: إن هيئة الصحة بدبي كانت قد ألزمت جميع شركات ووكلاء وموردي الأدوية بضرورة توريد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية للهيئة مرمزة بـ(باركود) حسب النظام العالمي (GS1 Standards) وبتصميم (2D Data Matrix ) الذي يعد التصميم الأحدث عالمياً والمستخدم في أفضل الأنظمة.

وأكد أن نظام (باركود)، يمنع نفاذ أية أدوية مغشوشة أو مهربة، ويكفل في الوقت نفسه سلامة وأمان الأدوية، إضافة إلى أن النظام يعزز معلومية مصدر وجهة تصنيع الدواء، وجميع البيانات الموثوقة، من بينها رقم تشغيلة الدواء التي يمكن الرجوع إليها في أية حالة طارئة، وكذلك تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير ذلك من معلومات مهمة.