أحمد بن سعيد يكرّم أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أكاديمية شرطة دبي، الفائزة بالدورة الثالثة عشرة عن «جائزة الترشيد» التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، للاحتفاء بالمؤسسات التعليمية التي تطبق أفضل الممارسات في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، إضافة إلى تقدير الإنجازات الفردية ضمن القطاع التعليمي.

تسلم الجائزة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام للأكاديمية والتدريب، المشرف العام لمدارس حماية، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، والعقيد الدكتور إبراهيم حسن الملا، مدير إدارة الخدمات، حيث حصلت الأكاديمية على جائزة المنشأة التعليمية المتميزة في الترشيد.

كما فازت روضة حماية التابعة لشرطة دبي، على جائزة فريق الترشيد المتميز، إضافة إلى جائزة الجندي المجهول، وجائزة الفريق المتميز، وجائزة المنسق التعليمي المتميز في الترشيد. وثمن اللواء ابن فهد أهمية نشر ثقافة الترشيد في حياة الطلبة والمجتمع، إضافة إلى تحفيز المشاركة الإيجابية من قبل الجميع، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، من أجل غدٍ أفضل.