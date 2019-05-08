قائد عام شرطة عجمان يكرّم موظفي فرع إدخال المخالفات ومكتب الإبعاد الإداري

المصدر: عجمان- البيان

كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، موظفي فرع إدخال المخالفات في إدارة المرور والدوريات، ومكتب الإبعاد الإداري في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية ضمن مبادرة نوصلك لتكريمك، من خلال التوجه إليهم ومفاجأتهم لتكريمهم في مقر عملهم، تقديراً لإنجازاتهم المتميزة، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وزار قائد عام شرطة عجمان فرع إدخال المخالفات بمركز خدمات المرور والترخيص بشكل مفاجئ لتكريم الموظفين المتميزين في الفرع، تقديراً لجهودهم في تحقيق النتائج الطيبة والمتميزة في إدخال بيانات المخالفات المرورية والتدقيق عليها.

كما زار مكتب الإبعاد الإداري في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية لتكريم الموظفين المتميزين.