الزفين يشارك في حملة توزيع مقاعد أطفال للسيارات

المصدر: دبي- البيان

ثمّن اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس المجلس المروري الاتحادي، جهود شرطة رأس الخيمة في بث وتعزيز الجانب التوعوي بين كافة فئات المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركته في حملة توزيع 30 مقعد أطفال للسيارات نفذتها إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير العمليات المركزية، والعقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات.

وقال، إن التزام الأهالي بتوفير مقاعد لأطفالهم داخل المركبات يجنبهم العديد من المخاطر، ويسهم في الحفاظ على سلامتهم وحياتهم.

من جانبه، أفاد العميد الدكتور محمد الحميدي بأن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار مساعي شرطة رأس الخيمة لرفع مستوى الوعي المجتمعي لمختلف شرائح المجتمع بالأنظمة والقوانين المرورية التي من شأن الالتزام بها الحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم،.

مشيراً إلى أنه تم خلال الحملة التي تم تنفيذها عند دوار مستشفى صقر الحكومي توزيع 30 مقعد أطفال للسيارات على سائقي المركبات وتسليمهم كتيبات ومنشورات تحتوي على مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بموضوع الحملة.