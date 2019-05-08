تكثيف الدوريات الشرطية في طرق وأسواق رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حرص القيادة على رفع مستوى الشعور بالأمان على مستوى الإمارة على مدار شهر رمضان المبارك، تحقيقاً لرؤية واستراتيجية وزارة الداخلية في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ورفع نسبة مؤشر الشعور بالأمان.

وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، وضمان تقديم أفضل الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أن تعاون الجمهور مع الشرطة يعد دليلاً على ارتفاع الحس الأمني، والشعور بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع، وينعكس على حماية الأرواح والممتلكات.

ولفت إلى أن شرطة رأس الخيمة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى الارتقاء دائماً بالأداء العملي الميداني، وتوفير الاستقرار المجتمعي، وتعزيز الوسائل والإمكانيات التي تشكل حافزاً لتحقيق الأمن والأمان لتظل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في طليعة المنظمات الشرطية الأكثر تقدماً وكفاءة في تقديم أعلى مستوى من الخدمات، التي تسعد أفراد المجتمع وتلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم وترتقي بطموحاتهم للإسهام بشكل إيجابي وفاعل في توفير مقومات أمن المجتمع، من خلال الوصول بالجهاز الشرطي وخدماته المقدمة إلى أعلى المراتب والمستويات من أجل حماية المكتسبات والإنجازات التي تحققت في الإمارات عموماً وفي إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص.

دعم ومساندة

وأوضح الرائد سالم محمد بورقيبة رئيس قسم المرور والدوريات، أن جميع ضباط وصف ضباط وأفراد القسم على استعداد تام لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للجمهور من خلال تواجدهم المكثف، وتوزيعهم ضمن خطة شاملة لتوفير السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، والعمل على إحكام الرقابة على الطرق.

حيث تم توزيع الدوريات على التقاطعات الرئيسية والطرق المؤدية إلى المساجد، وتواجدهم كذلك بالقرب من المساجد، وعملوا على تنظيم حركة السير والتأكد من وقوف المركبات بأماكنهم الصحيحة دون حدوث عرقلة أو ازدحام خلال أداء صلاة التراويح.

كما تم توجيه سائقي المركبات والدراجات باتباع النظام والالتزام بالقوانين، في خطوة هدفت إلى تكثيف الجهود للحد من الحوادث المرورية في رحاب الشهر الفضيل من خلال توزيع الدوريات المرورية في المناطق والأماكن التي تشهد حركة مرورية نشطة، ولاسيما في أوقات الذروة وفي مداخل ومخارج الإمارة، بهدف الإسهام في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وتعزيزاً لمد جسور التواصل معهم والتفاعل مع كافة المناسبات، مما يعكس الجانب الاجتماعي إلى الجانب الأمني للشرطة ودورها في خدمة المجتمع.

ومن جانب آخر، استعدت شرطة رأس الخيمة لإطلاق مراسم مدفع الإفطار الرمضاني، واتخذت بهذا الشأن كافة الإجراءات اللازمة لإطلاقه، بهدف إخطار الصائمين بموعد إفطارهم يومياً خلال شهر رمضان المبارك. وقال الرائد سالم بورقيبة، إن شرطة رأس الخيمة حرصت على إطلاقه باعتباره تقليداً وموروثاً شعبياً يقام لأول مرة في الإمارة كنوع من إدخال البهجة والسرور للشعب عند حلول الشهر الفضيل.