شرطة دبي تستقبل بعثة العمرة لموظفي القوة وأسرهم

المصدر: دبي - البيان

استقبل العقيد الدكتور أحمد محمد آل علي رئيس قسم التوعية الدينية والمكتبات في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، بعثة العمرة لموظفي القوة وأسرهم التي نظمتها الإدارة، برعاية كريمة من قطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وضمت بعثة العمرة 64 موظفاً وموظفة من القوة وأفراد أسرهم وشملت عدداً من أصحاب الهمم. وأكد العقيد الدكتور أحمد آل علي أن رحلة العمرة لموظفي القوة وذويهم تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الوازع الديني وهو أمر جدير بالاهتمام لأنه ينعكس على المزيد من الإخلاص في الجد والتفاني في العمل.