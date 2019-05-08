تفاهم تدريبي بين شرطة دبي ومركز أمن الطيران المدني في تونس

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران المدني الدولي بجمهورية تونس الشقيقة، بهدف تطوير وتنمية أنشطة التدريب والبحث العلمي في أمن الطيران المدني بين مركز تونس، ومركز دبي لأمن الطيران المدني الدولي، المركز الإقليمي المعتمد من منظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو»، بالاعتماد على الخدمات الاستشارية والبرامج والدورات التدريبية المتخصصة، وبغرض تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في صناعة الطيران المدني في المنطقة العربية وخارجها، وبما يستجيب للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها دولياً لتحقيق أمن وسلامة الطيران المدني وفقاً لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي.

وقع الاتفاقية اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، المدير العام لمركز دبي لأمن الطيران لدى المنظمة، وعزيزة الصديق، المدير العام للمركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران المدني الدولي بجمهورية تونس، وبحضور العقيد أحمد محمد مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، والمقدم مهندس مروان محمد حسين سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني المدير التنفيذي للمركز لدى المنظمة، وعدد من الضباط.

وبموجب الاتفاقية يتبادل مركز دبي لأمن الطيران المدني ومركز تونس لأمن الطيران المدني الخبراء في هذا القطاع لدعم القدرات التدريبية، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة، والتواصل المستمر والمباشر لتطوير العملية التدريبية، وينظم التفاهم في عملية التسويق والدعاية بين الطرفين، واستخدام الشعارات في الدورات المشتركة والنشرات الدورية والموقع الإلكتروني.