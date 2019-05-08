«محمد بن راشد للإسكان» تنجز 85 % من مشروع عود المطينة

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

أوضح المهندس فيصل البلوكي مدير أول إدارة الإشراف الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ «البيان»، أن نسبة إنجاز مشروع عود المطينة الذي تصل تكلفته 564 مليون درهم، بلغت 85%، ويتضمن إنشاء وصيانة 397 مسكناً، لافتاً إلى أن المخطط الزمني لتسليم المشروع تتقدم بمعدلات جيدة، وأنه من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع خلال هذه الفترة.

3 نماذج

ويتألف المشروع من 3 نماذج، الأول عبارة عن 4 غرف نوم بعدد إجمالي 199 مسكناً، والثاني 3 غرف نوم بعدد إجمالي 99 مسكناً، والثالث 3غرف نوم بعدد إجمالي 99 مسكناً، ويتكون النموذج الأول من 4 غرف نوم، عبارة عن دورين بمساحة إجمالية للنموذج 4234 قدماً مربعة.

ويضم المشروع 4 طرازات معمارية، أحدها إسلامي ويبلغ عدد وحداته 51، والثاني بالطراز المعماري المحلي وتبلغ عدد وحداته 50، فيما يتكون الطراز المعماري الأندلسي من 47 وحدة، وصولاً للنظام المعماري الحديث والذي يضم 51 وحدة. كما أن النموذج الثاني من المشروع يتكون من 3 غرف نوم من دور واحد بمساحة إجمالية للنموذج 3205 قدم مربعة.

وكذلك يتنوع المشروع بين عدد من الطرازات المعمارية، التي تراعي إمكانية التوسع المستقبلي، حتى يمكن استفادة المتعاملين منها بشكل متميز ويراعي زيادة عدد أفراد الأسرة مستقبلاً.

التراث المعماري

ويعكس التصميم المحلي روعة التراث المعماري المحلي وما يتفرد به من عناصر بنائية مميزة، كالبراجيل والنقوش والزخارف المحلية، بالإضافة إلى الألوان الرملية الهادئة المستمدة من طبيعة البيئة المحلية، فيما يعكس التصميم الإسلامي روعة البناء الإسلامي من خلال استخدام العناصر المعمارية التي تعكس ثراء الموروث وتفرد هذا البناء للكثير من المستفيدين.

كما أن التصميم الأندلسي، يتميز بروعة التفاصيل البنائية التي يتميز بها هذا النمط البنائي والتي يميزها أسقف القرميد ذات الألوان الجميلة والمفعمة بالحياة.

وتواكب نماذج طرز البناء الحديث تطور المجتمع العمراني الإماراتي، حيث يتم بناء كل منزل على أرض مستقلة خاصة به، بحيث يكون لكل منزل محيط واسع ومواقف للسيارات، فضلاً عن غرفة خادمة وغرفة غسيل ومخزن، وأما من الداخل فإن التصميم يشمل دورة مياه مستقلة وخزائن حائط لكل غرفة، بالإضافة إلى مطبخ مجهز بالكامل وغير ذلك من العناصر التي تحقق الراحة للساكنين.

500 وحدة

من جهة أخرى لفت البلوكي إلى انتهاء المؤسسة من تشييد مشروع 500 وحدة سكنية في منطقة عود المطينة التابع لمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يخدم المشروع المواطنين المستفيدين من مساكن المنح. فيما يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، المعنية بتنفيذ مشروعات مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويضم المشروع 500 وحدة سكنية في عود المطينة تم بناؤها بمواصفات عصرية تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء.

ويتكون المشروع من 292 مسكناً منفصلاً، تتضمن عدد 4 غرف نوم، فضلاً عن 208 مساكن متلاصقة بعدد 2 غرف نوم، بالإضافة إلى أن تصميمه يتكون من أربع واجهات متميزة، وهي النموذج المحلي والأندلسي والإسلامي والحديث بمساحات أراضٍ سكنية مختلفة.