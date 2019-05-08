الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

المصدر: عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة - وام

واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بقصر الزاهر، الليلة الماضية، كبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموهما وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

وتلقّى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ ووجهاء وأعيان وأبناء القبائل، إذ بادلهما سموهما التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان، وأن ينشر بين جنباتها المحبة والتآزر بين مختلف شرائح ومكونات المجتمع.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي.

وتقبّل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بالشهر الفضيل من كبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والأعيان والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بحلول رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، وكبار الضباط العاملين بشرطة أم القيوين، وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وضباط إدارة الدفاع المدني بأم القيوين الذين قدموا تهاني شهر رمضان المبارك، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما تقبّل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، جموع المهنئين برمضان المبارك. فقد تقبّل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

كما تقبّل سموه وولي عهده التهاني بهذه المناسبة المباركة من وفد دائرة التنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام للدائرة.