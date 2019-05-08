بلدية الظفرة تنظم ملتقى السلامة والصحة المهنية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية منطقة الظفرة ممثلة بمكتب البيئة والصحة والسلامة، اللقاء السنوي الأول مع الشركات العاملة في منطقة الظفرة تحت عنوان «المحافظة على منطقة الظفرة مسؤولية الجميع».

وتم خلال اللقاء عرض أهداف اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، واستعراض بعض القوانين المهمة التي تخص البيئة والصحة والسلامة.

وكذلك عرض نتائج التفتيش على مواقع البناء والإنشاء خلال السنوات السابقة والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الشركات لمعالجة قضايا البيئة والصحة والسلامة المختلفة. بالإضافة إلى عرض بعض التحديثات على نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية. وشرح رؤية البلدية للشراكة مع القطاع الخاص. ويهدف اللقاء إلى المساهمة في ضمان خفض الحوادث المهنية في بيئة العمل.

والحد من آثار الأعمال على البيئة المحيطة، والحفاظ على المظهر العام في مختلف المواقع بمدن منطقة الظفرة. بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون وتعزيز العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يخدم المنطقة وأفراد المجتمع المحلي. ويأتي اللقاء تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف 28 أبريل من كل عام، وتحتفل به الجهات الحكومية والخاصة ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية «أوشاد».