مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ انتخابات «الوطني» 2019

المصدر: دبي - وام

عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعها الثالث في دبي برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات للوقوف على الاستعدادات الخاصة بتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

يأتي الاجتماع لمناقشة خطط العمل وتجهيز فرق العمل والإجراءات الفنية والتقنية الرئيسية في إدارة العملية الانتخابية بما يسهم في تحقيق الكفاءة العالية في التحضير للانتخابات المقبلة.

واستعرضت اللجنة العديد من الدراسات والتقارير المتعلقة بتجهيز المراكز الانتخابية، واطلعت على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالعمل على تجهيز مقار لجان الإمارات في مختلف إمارات الدولة.. كما ناقشت تعاقدات اللجان الفرعية ضمن تحضيراتها المسبقة للانتخابات المقبلة بهدف تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير لجنة الأنظمة الذكية بخصوص آليات وطرق التصويت في المراكز الانتخابية.. كما بحثت اللجنة أيضاً مستجدات تجهيز الخطط الإعلامية والتسويقية، وقائمة المتحدثين الرسميين للجنة، لضمان تحقيق التواصل الفاعل مع أفراد المجتمع الإماراتي وتوفير كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية للجميع وعبر كافة قنوات الاتصال المؤثرة.

وقال معالي العويس إن اللجنة وهي تستعد على إدارة الانتخابات للمرة الرابعة في الدولة وضعت في اعتبارها الوصول إلى أفضل المعايير والإجراءات التنظيمية التي تليق بمكانة العملية الانتخابية، والتي تمكن اللجنة من تعزيز أدائها في تنفيذ مهامها بكل كفاءة واقتدار في إدارة المشهد الانتخابي.

وأكد أن اللجنة ستعمل على تنظيم العملية الانتخابية بالشكل الذي يواكب رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز المشاركة السياسية وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي.

وأضاف معاليه: أن توالي النجاحات ومواصلة الإنجازات خلال الانتخابات السابقة هي دليل على نجاح نهج دولة الإمارات في العمل وفق منهج متدرج يتناسب مع خصوصية المجتمع، ترجمة لبرنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005، واليوم نستعد لمرحلة انتخابية أخرى وجديدة نسعى من خلالها لتعزيز مكتسباتنا ومواصلة إنجازاتنا.

وأوضح أن انعقاد الاجتماعات تأتي لمناقشة كافة التصورات ومتابعة كافة التحضيرات والاستعدادات للانتخابات المقبلة، بما ينسجم مع حرصنا على تقديم أفضل الخدمات وفقاً لأرقى الممارسات والإجراءات، لضمان تنفيذ العملية الانتخابية بكفاءة عالية تتناسب مع المكانة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات على جميع المستويات.

وأشاد معاليه بالنقاشات المعمقة التي يجريها أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات.