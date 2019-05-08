«الهلال» توزّع 31 ألف وجبة «إفطار صائم» في مناطق الدولة يومياً

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

توزع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي نحو 31 ألف وجبة إفطار يومياً طيلة أيام الشهر الفضيل في 172 خيمة شيدت في مناطق مختلفة من الدولة لتنفيذ مشروع إفطار صائم.

وقال راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهلال الأحمر في تصريح لـ«البيان»: «يشارك في المشروع العديد من المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر من خلال تنظيم توزيع الوجبات والإشراف على احتياجات الصائمين الذين يتوافدون للاستفادة من المشروع على مستوى الدولة، ومتطوعو الهيئة متواجدون في مشروع إفطار صائم في مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي لتقديم المساعدة وفي مسجد الشيخ خليفة بمدينة العين».

ووجه المنصوري الشكر للخيرين والمحسنين الداعمين لحملة الهلال الأحمر الخاصة برمضان هذا العام ووجه الشكر أيضاً للرعاة وهم: شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومصرف أبوظبي الإسلامي وجمعية أبوظبي التعاونية.

وأضاف المنصوري إن حملة رمضان هذا العام تأتي في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة تأثرت بالمستجدات الطارئة على الساحة الدولية إلى جانب الأحداث الجارية في عدد من الدول من حولنا، ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيزها والعمل سوياً للحد من وطأة تلك الأزمات على حياة الشرائح والفئات التي نستهدفها، وإننا نتوخى في الشهر الكريم تعزيز روح التضامن الإنساني من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في برامجنا المنتشرة داخل الدولة وخارجها، حيث يستفيد مئات الآلاف من برامج الهيئة الرمضانية.

مستفيدون

وأوضح أن 575 ألف شخص على مستوى الدولة يستفيدون من برامج رمضان هذا العام بقيمة 19 مليوناً و189 ألف درهم، مشيراً إلى أن 477 ألف شخص يستفيدون من برنامج إفطار صائم خلال الشهر على مستوى الدولة بقيمة تبلغ 9 ملايين و377 ألف درهم، فيما يستفيد 44 ألفاً و860 شخصاً من المير الرمضاني الذي يوفر الاحتياجات الغذائية الرئيسة للأسر المتعففة وأصحاب الحاجات بتكلفة تبلغ 4 ملايين و488 ألف درهم، إلى جانب 53 ألفاً و215 شخصاً يستفيدون من زكاة الفطر بقيمة 5 ملايين و324 ألف درهم.

وخصصت الهيئة 207 مواقع دائمة لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة وخاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع الأخرى، ومنها 57 موقعاً في أبوظبي، و28 في بني ياس، 40 في العين، 7 في منطقة الظفرة، و26 موقعاً في دبي، و12 في الشارقة، 7 في عجمان، 7 في أم القيوين، 8 في رأس الخيمة، و15 موقعاً في الفجيرة، هذا إلى جانب عدد من المواقع الأخرى، كما يقوم فريق متخصص بالاتصال مع الهيئات والجهات الرسمية وشبه الرسمية لدعوتهم للمشاركة في فعاليات الحملة.