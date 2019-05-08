50 متطوعاً في خيم الهيئة بالعين

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

يعزز فرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة العين أنشطته ومبادراته ومشاريعه الرمضانية لتلبية متطلبات الشرائح والفئات التي يستهدفها خلال شهر رمضان المبارك، حيث أقام 32 خيمة رمضانية.

وقال سالم العامري، مدير الفرع: «يساعدنا في توزيع الوجبات في الخيام 50 متطوعاً، وقد عملت هيئة الهلال الأحمر على إقامة الخيام بجوار المساجد التي تعبّر عن روح التلاحم والعطاء في شهر رمضان المبارك».

إن مبادرات الهيئة الإنسانية من شأنها تحقيق أكبر قدر من التكافل والتراحم والتعاضد بين أفراد المجتمع، وتعزيز جسور وعرى التواصل بين المقتدرين والمحتاجين، وتعظيم شعيرة الصدقات والإنفاق وتحريك قطاعات المجتمع تجاه أوضاع أصحاب الحاجات ولفت الانتباه لقضاياهم الإنسانية.

وأضاف: «أقام فرع الهلال الأحمر بالعين 32 خيمة رمضانية، تم توزيعها في عدة مناطق مراعين بذلك عدة نقاط أبرزها التباعد الجغرافي والاكتظاظ السكاني، وسيتواجد مشرفون في تلك الخيام الرمضانية تتمثل مهمتهم أن يسبقوا موعد الإفطار بوقت كافٍ، ليتابعوا وصول وجبات الإفطار للصائمين»، مشيراً إلى أن عدد المفطرين في كل خيمة سيكون 360 يومياً.