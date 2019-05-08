انطلاق المعرض الخيري «التصميم للأمل» 15 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تعزيزاً للشراكة الممتدة بين مبادرة المنال الإنسانية ودبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ينظم نادي دبي للسيدات خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الجاري النسخة الـ 6 للمعرض الخيري السنوي «التصميم للأمل»، يصاحبه مزاد خيري على مجوهرات تتبرع بها مصممات مجوهرات إماراتيات.

وسيخصص ريع المعرض والمزاد لصالح حملة «حجوزات 2030»، التي أطلقتها «دبي العطاء» مؤخراً، وذلك في إطار تبني مبادرة المنال الإنسانية مهنة التعليم كواحدة من المهن التي تحلم بها مستقبلاً كثير من الفتيات اللواتي تستهدفهن الحملة.

وتتيح حملة «حجوزات 2030»، التي أطلقتها «دبي العطاء» الفرصة لأفراد المجتمع للإسهام بتبرعاتهم في توفير فرص التعليم والتأهيل المناسبة للأطفال والشباب المستفيدين من دعم المؤسسة بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل، ويؤمن لهم فرص العمل التي يحلمون بها ويعينهم على أن يكونوا أشخاصاً نافعين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم، بالإضافة إلى دعم حملة ثورة إعادة تأهيل مهارات 15 مليون شخص في البلدان النامية بحلول عام 2021، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي.

رؤية إنسانية

ويأتي دعم حملة «حجوزات 2030» في إطار الرؤية الخيرية والإنسانية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، التي كرست الكثير من الوقت والجهد لهذا الجانب وحولته إلى عمل مؤسسي من خلال «مبادرة المنال الإنسانية»، التي أطلقتها سموها في عام 2013، بهدف تفعيل العمل الإنساني على المستويين المحلي والإقليمي، ترسيخاً للقيم الإماراتية الأصيلة.

مساهمة

ونفذت المبادرة طوال السنوات الماضية العديد من المشروعات والبرامج الخيرية التي مست فئات وقضايا إنسانية عديدة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها، في إطار اهتمام سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بقضية تعليم الفتيات في البلدان النامية، خاصةً المناطق التي تواجه فيها الفتيات تحديات في الحصول على فرص تعليمية أو حتى الذهاب إلى المدرسة، لما للتعليم من أهمية كبيرة للفتاة وأسرتها ومجتمعها على كافة المستويات حاضراً ومستقبلاً.

تمكين الأطفال بالتعليم

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «يسرنا بشكل خاص أن نقيم مرة أخرى شراكة مع نادي دبي للسيدات خلال شهر رمضان المبارك. كان نادي دبي للسيدات من أوائل المؤسسات التي أعلنت عن دعمها لحملتنا الرقمية «حجوزات 2030» من خلال دعمها لقصة مرام، الفتاة اللاجئة التي تعيش في لبنان. ومن خلال هذه الشراكة، ستثبت حملتنا من دون شك أنها فعالة وذات تأثير كبير.

30 مصممة بالمعرض

ومن جانبها قالت لمياء عبدالعزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات: «إن نحو 30 مصممة ودار أزياء إماراتية ستشارك في معرض «التصميم للأمل».

حيث يتبرعن بمجموعة متميزة من أحدث تصاميم العبايات والقفاطين التي يتم طرحها للبيع بأسعار تشجيعية، معربةً عن فخرها واعتزازها بما تتسم به هؤلاء المصممات من جوانب الخير والعطاء والتفاعل مع القضايا الإنسانية والمبادرات الوطنية، مشيرةً إلى أن المعرض نجح خلال دوراته الماضية في جمع 2.8 مليون درهم تم توجيهها للأعمال الخيرية والإنسانية.

وأضافت مديرة نادي دبي للسيدات: إن مبادرة المنال الإنسانية، ومن خلال تبنيها لمهنة التعليم ضمن حملة «حجوزات 2030»، تواصل مسيرتها مع دعم تعليم الأطفال وخاصةً الفتيات، بدعم رئيسي من المعرض الخيري «التصميم للأمل»، الذي ينظمه نادي دبي للسيدات سنوياً، ضمن مسؤوليته المجتمعية، بمشاركة مُصممات ودور أزياء إماراتية.

مواعيد

يفتح المعرض أبوابه للزائرات من الـ 9 حتى الـ 12 مساءً بنادي دبي للسيدات خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الحالي، ويشتمل على العديد من المنتجات التي تحظى بقبول واهتمام واسع من قبل الفتيات والسيدات في المجتمع الإماراتي.

ومن المصممات ودور الأزياء الإماراتية التي ستشارك في معرض التصميم للأمل هذا العام: 1001، زرينا، داس كوليكشن، بنت ثاني، ذا كازنز، سلوتشيز، ديزاينرز إمباير، موزة كوليكشن، حصة فلاسي، لَمسَتي، نفس، كي بي كونسيبت، إم تي باي مريم، شذى عيسى، إلنا لاين، مونوار، آي آم مي، تمارا القباني، تي بي سي.