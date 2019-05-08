«دبي العطاء» تبني بالشراكة مع «ديار للتطوير» مدرسة في ملاوي

المصدر: دبي - وام

أعلنت مؤسسة «دبي العطاء» وشركة ديار للتطوير عن بناء مدرسة مجتمعية في ملاوي بهدف تحسين حصول الأطفال على التعليم السليم في المجتمعات المحرومة.

وحسب الاتفاقية الموقعة بين «ديار للتطوير» ومؤسسة دبي العطاء فإن أعمال البناء ستبدأ عام 2020.

وسيشارك متطوعون من «ديار للتطوير» في وضع حجر الأساس للمدرسة الجديدة التي سيستفيد منها طلاب مدرسة أساسية إلى جانب رجال ونساء أميين يعيشون في قرية نائية في ملاوي.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لـ «ديار للتطوير»: «على مدار الأعوام القليلة الماضية أتاحت لنا مؤسسة دبي العطاء عدة فرص متميزة لإحداث تغيير حقيقي في حياة مئات العائلات في المجتمعات الأشد حاجة، ويشرفنا أن يتسنى لنا وضع بصمة إيجابية في مجتمع مالاوي عبر هذا المشروع الجديد».

ومن جانبه قال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العطاء: «سعداء برؤية دعم شركة ديار للتطوير مرة أخرى لمبادرة تبني مدرسة تتطلب القدرة على المساهمة في تغيير حياة الأطفال والشباب وجهوداً مشتركة من جميع أطياف المجتمع».

معرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه الشركات بالدولة لمؤسسة دبي العطاء و«ديار للتطوير» تعتبر واحدة من أبرز الأمثلة على ذلك، وعن ثقته بأن هذه الفرصة ستتيح لمتطوعي «ديار للتطوير» فرصة لترك أثر إيجابي وكبير على المجتمعات المحرومة. وتعاونت شركة ديار للتطوير مع مؤسسة دبي العطاء سابقاً لبناء مدارس في كل من نيبال والسنغال.