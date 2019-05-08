«الهلال الأحمر» و«الاتحاد للطيران» توقعان اتفاقية للتعاون الإنساني

وقعت هيئة الهلال الأحمر وشركة الاتحاد للطيران اتفاقية للتعاون الإنساني والمجتمعي وذلك في مقر الهيئة.

وحددت بنود الاتفاقية أطر التعاون وآليات التنسيق بين الجانبين بما يعزز فرص التقدم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة حول المسؤولية المجتمعية، وخدمة القضايا الإنسانية والمبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر محلياً وخارجياً، إلى جانب تعزيز قدرات الهيئة لوجستياً من خلال مساهمة الشركة في تقديم التسهيلات للهيئة فيما يخص نقل المساعدات والمواد الإغاثية إلى خارج الدولة.

وقع الاتفاقية من جانب هيئة الهلال الأحمر، حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام للتسويق وجمع التبرعات، فيما وقعها من جانب الاتحاد للطيران خالد غيث المحيربي الرئيس الفخري للاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وتناولت الاتفاقية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات العمل التطوعي وتنظيم دورات تدريبية في هذا الصدد لموظفي الشركة، إضافة إلى مساهمة الشركة في حشد الدعم لبرامج الهيئة ومشاريعها من خلال الترويج لها عبر مواقعها الإلكترونية الداخلية، ودعم مشروع حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر بالمواد الغذائية والعينية من كساء وأثاث وغيرها.

وأشاد حمود الجنيبي بجهود شركة الاتحاد للطيران الإنسانية والمجتمعية، مؤكداً أن الشركة شريك أساسي للهيئة في تحقيق تطلعاتها الإنسانية والتنموية في الداخل والخارج. أبوظبي - وام