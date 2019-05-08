بلدية دبي «والإمارات الإسلامي» يدعمان حملة «بيت الخير» الرمضانية

المصدر: دبي - البيان

قام وفد من «بيت الخير»، ترأسه سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام للجمعية، بزيارة أحمد عبيد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في بلدية دبي، حيث قدموا له تقويم «درور زايد»، تقديراً لجهوده والجهود الخيرية لبلدية دبي.

وسلّم الفلاسي شيكاً نقدياً لنائب مدير عام الجمعية، دعماً لحملتها الرمضانية «وافعلوا الخير لعلكم تفلحون»، وذلك بحضور نشوان محمد، مسؤول العلاقات الخارجية، وذكرى أحمد، رئيس قسم التنسيق والمشاريع.

من جانب آخر ساهم «الإمارات الإسلامي» بتقديم كوبونات المير الرمضاني لـ 50 أسرة مسجلة في مركز العوير، الذي تديره «بيت الخير» ضمن شراكة استراتيجية بين الطرفين، حيث سلمت عواطف الهرمودي، مدير عام الإدارة التنفيذية والعمليات في مصرف الإمارات الإسلامي، شيكاً نقدياً بقيمة إلى موزة الشامسي، رئيس قسم العلاقات العامة وإسعاد المتعاملين في الجمعية، بحضور فاطمة الدشتي، مدير مركز العوير.

وثمّن المزروعي هذه المساهمات، مشيراً إلى أنها تأتي دعماً للجهود الإنسانية التي تبذلها الجمعية في هذا الشهر الفضيل، والتي تهدف إلى تعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع.

وكانت «بيت الخير» قد رصدت للمير الرمضاني 12 مليون درهم، شملت الأسر المسجلة التي تتقاضى مساعدات نقدية بشكل شهري، بما فيها أسر الأيتام وأصحاب الهمم، وعددها 4252 أسرة، بقيمة 7250900 درهم، والأسر محدودة الدخل التي تتلقى الدعم في المواسم والأعياد، وعددها 1240 أسرة، بقيمة 1398000 درهم، بالإضافة لتوزيع ما يزيد على 6000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والراغبة بالدعم.