«زعبيل للسيدات» يفتتح مجلس عود ميثاء الرمضاني

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشفت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيسة نادي زعبيل للسيدات لـ«البيان» عن افتتاح مجلس عود ميثاء الرمضاني في نادي زعبيل للسيدات الوجهة المثالية للعائلات والأفراد خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حرصاً على تعزيز روح التواصل وإحياء الأجواء العائلية المميزة، وتوفير مساحة من الخصوصية للمرأة في الشهر الكريم.

وأشارت إلى أن النادي يسعى من خلال «مجلس عود ميثاء الرمضاني»، إلى منح الأفراد والعائلات، فرصة الاجتماع على موائد رمضان، والاستمتاع بأجواء التواصل الجميلة خلال الشهر الفضيل في أجواء مميزة تتضمن أرقى الخدمات، حيث يوفر المجلس قوائم منوعة من وجبات الإفطار والسحور بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت: «إن تصميم المجلس استوحي من الطراز العربي الأصيل في أجواء ملكية جذابة، وحرصاً منه على توفير خيارات مثالية للعائلات، تم توفير مناطق مخصصة للأطفال ليستمتعوا فيها مجاناً، مشيرة إلى أهمية اجتماع الأسرة على المائدة، لاسيما أن الحياة الحديثة أفقدت الأسرة الكثير من المعاني التي كانت تجتمع حولها، فاجتماع الأسرة على الطعام والاهتمام بآداب المائدة من أهم المعاني التي نفتقدها هذه الأيام، والتواصل بين الأب والأم والأطفال لم نعد نراه كما في السابق».

وقالت: «طبيعة الحياة السريعة التي تقتضي القيام بكل شيء بسرعة وفي أوقات مختلفة، فيجب التركيز على الاجتماع حول مائدة الطعام ولو مرة واحدة في اليوم، ويعتبر الشهر الفضيل فرصة لاجتماع أفراد الأسرة حول مائدة الطعام والتواصل فيما بينهم وتقديم النصائح والقدوة الحسنة للأبناء».