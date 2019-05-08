«كهرباء دبي» تدعم «سقيا الأمل» بحفر 20 بئر ماء

المصدر: دبي - البيان

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في سباق «سقيا الأمل»، أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي دعم الهيئة للمبادرة الرائدة من خلال حفر 20 بئر ماء في المناطق التي تعاني شح مياه الشرب في 7 دول حول العالم هي: بنغلاديش، وبنين، والبرازيل، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وطاجيكستان، يستفيد منها 34.300 شخص.

كما شارك المئات من موظفي الهيئة يتقدمهم الطاير، والنواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس، في ضخ وتعبئة مئات من عبوات المياه لصالح الحملة عبر جهاز ضخ المياه الافتراضي الخاص بسباق «سقيا الأمل» الذي استضافته الهيئة اليوم.

وأعرب الطاير عن اعتزازه بأن تكون الهيئة من أوائل الجهات التي تشارك في سباق «سقيا الأمل» وقال: «تؤكد المبادرات الإنسانية التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة للإنسانية وواحة للعمل الخيري والإنساني، تمد يد العطاء لكل محتاج في كل مكان دون النظر إلى دين أو لون أو عرق، تخفف معاناة الإنسان أينما كان، سيراً على نهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

تطوع

وأشاد الطاير بالمشاركة الواسعة لموظفي الهيئة في هذا السباق، مشيراً إلى حرص الهيئة على غرس روح التطوع بين موظفيها وأفراد المجتمع بشكل عام، وتشجيع الموظفين على المشاركة في مختلف المبادرات الإنسانية داخل وخارج الدولة. وأعرب موظفو الهيئة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة والمساهمة في توفير مياه الشرب للمحتاجين في المناطق التي تعاني شحاً في موارد المياه الصالحة للشرب.