زراعة نبات السيداف المحلي ضمن مشاريع تجميل شوارع العين

المصدر: العين - داوود محمد

باشرت بلدية العين ولأول مرة بزراعة نبات السيداف المحلي ضمن مشاريع تجميل شوارع المدينة، باعتباره النبات المحلي الأكثر مقاومة للجفاف، مما يقلل من نسبة الاحتياج المائي وأعمال الصيانة مقارنة بنباتات الزينة الأخرى، لتستمر جهود استقطاب بلدية العين للنباتات المحلية بمختلف أنواعها للاستفادة منها في المشاريع التجميلية.

وتم زراعة نبات السيداف للمرة الأولى في منطقة زاخر من دوار الوعول باتجاه دوار مدخل المبزرة الخضراء، وقد بلغ عدد الشتلات المزروعة حوالي 520 نبتة متنوعة ما بين (السيداف وقصد وعزبج)، وهدفت هذه المبادرة الزراعية إلى زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر انطلاقاً من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبلدية مدينة العين.