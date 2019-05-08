4892 طن أسماك حصيلة الصيد في أبوظبي العام الماضي

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت بيانات الثروة السمكية في إمارة أبوظبي، أن إجمالي كميات صيد الأسماك، خلال العام الماضي، بلغ 4892 طناً، من حصيلة 23 ألفاً و378 رحلة صيد، لـ3670 صياداً، من خلال 836 قارباً.

وأشارت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي إلى أن قيمة البيع الإجمالية للأسماك، التي تم إنزالها في الإمارة، بلغت 120.5 مليون درهم، خلال العام الماضي.

ووفقاً للبيانات، فقد تصدر سمك الكنعد قائمة أنواع الأسماك التي تم صيدها خلال عام 2018 بإجمالي 1941 طناً وبقيمة 51.431 مليون درهم، وفي المرتبة الثانية جاء سمك الجش بكمية 1331 طناً وبقيمة 23.332 مليون درهم، فيما حل سمك الهامور ثالثاً بـكمية 614 طناً وبقيمة 26.543 مليون درهم.

وتظهر البيانات أن شهر فبراير شهد أعلى كمية أسماك تم اصطيادها، على مدار عام 2018، حيث بلغت ألفاً و96 طناً، فيما شهد شهر سبتمبر أقل كمية أسماك، بلغت 89 طناً فقط.

وبدورها تراقب هيئة البيئة في أبوظبي حالة المخزون السمكي وفق مؤشرين أساسيين للاستدامة أولهما، مؤشر حجم الكتلة الحيوية في كل تكاثر، الذي يمثل دليلاً على حجم مخزون الأسماك البالغة بالنسبة للأنواع القاعية الرئيسة عند مقارنتها بحجم الكتلة الحيوية للأسماك غير المستغلة، ويشمل ذلك أسماك الهامور والشعري والقرش، أما المؤشر الثاني فهو مؤشر «الصيد المستدام»، إذ يصف هذا المؤشر نسبة المحصول التي تتكون من أنواع مستغلة بصورة مستدامة.