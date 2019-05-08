«الإمارات للبيئة» تختتم مشروع «النداء الأخضر»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بنجاح مشروع «النداء الأخضر» وذلك ضمن احتفالاتها باليوم العالمي لإعادة التدوير، وأثمرت جهود المشاركين في المشروع القائم على جمع الهواتف النقالة التالفة لإعادة تدويرها عن جمع 2433 هاتفاً من مختلف أنحاء دولة الإمارات في غضون 30 يوماً فقط.

وقالت حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة: تم إطلاق مشروع «النداء الأخضر» في عام 2016 لإشراك أعضاء المجموعة من الطلبة بحملات إعادة التدوير خلال عطلة الربيع، حيث قررت المجموعة في عام 2017، فتح البرنامج لجميع قطاعات المجتمع للمشاركة وتعزيز النشاط في المجتمع الإماراتي، إذ شهد المشروع في عام 2019، مشاركة 131 كياناً.