مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحتفل بيوم العمال العالمي

المصدر: دبي - البيان

كرمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، متمثلة بإدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، وقسم الشؤون الإدارية بالمؤسسة، صباح أول من أمس، فئة المستخدمين والعمال بالمؤسسة الذين بلغ عددهم (29) عاملاً بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو كل عام، حيث تضمن التكريم توزيع كوبونات المير الرمضاني بالتنسيق والتعاون مع جمعية بيت الخير بدبي، بالإضافة إلى توزيع هدايا قيّمة أدخلت البهجة والسعادة في قلوب هذه الفئة العاملة.

وقال خالد محمد البناي رئيس قسم الاتصال المؤسسي (بالإنابة): يأتي هذا الاحتفال بيوم العمال العالمي تزامناً مع (عام التسامح)، وتتجلى من خلاله ترجمة واضحة لتوجهات حكومتنا الرشيدة التي تركز على الاهتمام بالعمال وظروفهم، كما يأتي تأكيداً على أهمية ومدى حضور الجانب الإنساني، والبعد الحضاري للإمارات التي يتجلى دورها الإنساني في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد محمود بن خاتم رئيس قسم الشؤون الإدارية بالمؤسسة، أهمية دور وجهود العمال في التنمية والنهضة العمرانية والخدمية، وحرص المؤسسة على تكريمهم كنوع من التقدير والعرفان، بما يقدمه العمال في مختلف مواقع العمل عموماً.