«إسعاف دبي» تبحث تعزيز التعاون التقني مع «مركز الإحصاء»

المصدر: دبي - البيان

بحث وفد تقني من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الأسبوع الماضي، تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع مركز دبي للإحصاء، ضم الوفد عبدالله المرزوقي رئيس قسم تقنية المعلومات، وياسر محسن اليافعي مبرمج ومحلل نظم، وميثاء سعيد عبدالله رئيس شعبة أمن المعلومات والبيانات المفتوحة بالإنابة، وإسماعيل البلوشي رئيس شعبة الأجهزة والشبكات، في حين ضم الاجتماع المشترك من مركز دبي للإحصاء علي المراشدة أخصائي أمن المعلومات، ومنى الجابري ضابط رئيسي جودة وسرية المعلومات.

اطلع وفد المؤسسة على أفضل التجارب والممارسات في مجال الأمن الإلكتروني، وإدارة وتطوير البنى التحتية لمراكز تشغيل الخوادم والبرمجيات، واتفق الطرفان على تبادل الزيارات مستقبلاً، وتعزيز التنسيق بين الطرفين والتعاون فيما يخص حصول مركز الإحصاء على النسخة المحدّثة من نظام منظومة الجيل الرابع التي أصدرتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مؤخراً.