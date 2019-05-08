توعية منتسبي شرطة أبوظبي بمرض التوحد

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذت شرطة أبوظبي فعالية صحية لتثقيف منتسبيها حول مرض التوحد.

وأكد المقدم عبد الرحيم البلوشي مدير مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات أن الفعالية التي أقامتها إدارة الخدمات الطبية في منطقة العين تضمنت محاضرة قدمتها بنان محمد فرحات من مركز التوحد التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية بعنوان «الطفل التوحدي - تحديات وحلول» للتعريف بالمرض وأسبابه وأنواعه وجهود الدولة في الاهتمام بأصحاب الهمم ومنهم أطفال التوحد.

وأقيم على هامش الفعالية معرض توعوي اشتمل على توزيع بروشورات صحية على المراجعين والموظفين وإرشادات طبية وتثقيفية حول أعراض المرض وطرق التعامل مع الأطفال المرضى. وشارك المنتسبون بكتابة رسائل شكر وتقدير في لوحات تعبيرية للقيادة الرشيدة على اهتمامها ودعمها لأصحاب الهمم.