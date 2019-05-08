«قضاء أبوظبي» تُعرّف بأهمية التربية الإيجابية للأبناء

Ⅶ أبوظبي- البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان «التوازن الأسري لتربية إيجابية»، والتي استهدفت عدداً من أولياء أمور طلاب مدارس، لرفع الوعي بأهمية التربية الإيجابية للأبناء، ونشر مفهوم أنماط التفكير الإيجابي.

وتأتي تلك المحاضرة ضمن الجهود التوعوية المتواصلة لدائرة القضاء، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بالتركيز على الجانب التوعوي لدى جميع أفراد المجتمع، بما يسهم في تحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في المساهمة في الحفاظ على الأمن عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

وتناولت المحاضرة التوعوية التي استضافتها مدرسة روضة الجيل الجديد في أبوظبي، التعريف بالمراحل النمائية لنمو الطفل والتحديات المصاحبة لكل مرحلة وكيفية التغلب عليها، فضلاً عن التعرف على كيفية اكتشاف القدرات الخاصة بكل طفل وأهمية تنميتها واستثمارها.

مراحل

واستعرضت هند البدواوي، المستشارة النفسية بنيابة الأسرة والطفل في أبوظبي، خلال المحاضرة، مراحل تكوين شخصية الطفل وأهمية التعامل معها بإدراك تام لمتطلباتها، بما يضمن تعديل السلوك بالطريقة الصحيحة، ويحقق تنشئة سليمة تعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع.

كما ركزت على تحديد الحاجات النمائية النفسية والاجتماعية العاطفية للأبناء، مع إكساب المشاركين المعارف والاتجاهات والمهارات اللازمة لتلبية حاجات أبنائهم النفسية والاجتماعية في مرحلة الطفولة، وتطبيق مهارات بناء مشاعر الألفة والمودة بين الآباء والأبناء في تلك المرحلة. وأشارت هند البدواوي، إلى المسؤولية الملقاة على عاتق الأسرة في تربية الأبناء وفق أسس سليمة، تضمن رعاية الطفل وحمايته من أي مخاطر، من خلال الحرص على التواصل المستمر مع الأبناء وإشباع الحاجات النفسية، والتركيز على الاحتمالات الممكنة لعدم تحقيقها، وانعكاسها في سلوكيات غير مقبولة في الأسرة والمجتمع.

ولفتت إلى أهمية التعرف على أبرز مطالب واحتياجات المراحل العمرية مثل، التقبل، التشجيع والتقدير، الاهتمام والاستحسان، والأمان والطمأنينة، مشيرة إلى أساسيات التربية بإشباع الحاجات النفسية والاجتماعية العاطفية، والتهيئة وكيفية التأثير في تكوين صورة الطفل عن نفسه من خلال التعامل اليومي، إلى جانب نمط التربية المتبع في المنزل، وتقييم مخزون العلاقات الإيجابية مع الأبناء.

ثقافة

ثمّن المشاركون في المحاضرة، مبادرة دائرة القضاء، ودورها في نشر التوعية والثقافة القانونية، وتحقيقها للفائدة المرجوة منها، من خلال التركيز على الجانب التوعوي للموضوعات والقضايا المؤثرة في المجتمع.