"تاكسي دبي" تطلق هويتها الجديدة عبر 6 قيم مؤسسية مبتكرة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة والتي تنسجم مع توجهات حكومة دبي بتبني نهج الابتكار والتحول نحو الحكومة الذكية وتحقيق السعادة لسكان وسائحي وزائري إمارة دبي، حيث ترتكز في مجملها على غاية أساسية تمثلت بـ "نستمتع بالتنقل".

جاء ذلك في حفل التكريم السنوي للشركاء الاستراتيجيين والموردين الذي أقامته المؤسسة في فندق سوفيتيل-النخلة دبي، بحضور عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات ورئيس مجلس الإشراف على مؤسسة تاكسي دبي، والدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، وعدد من مسؤولي الهيئة ومؤسسة تاكسي دبي وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد الدكتور يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، خلال كلمته بالحفل السنوي، أن اعتماد المؤسسة للهوية الجديدة يأتي مواكبةً لخطة حكومة دبي 2021 الرامية إلى ترسيخ الابتكار والإبداع والتحول الذكي في حاضر ومستقبل دبي، موضحاً أن الهوية الجديدة تستند إلى غايات استراتيجية تتمثل باستشراف المستقبل، والتنقل الذكي، والتشغيل المتميز، وإسعاد الناس، والاستدامة المالية، وأنها تعكس 6 قيم تسعى المؤسسة إلى تحقيقها وتعزيزها بين موظفيها وسائقيها، ومتعامليها، وهي: "التميز" من خلال تقديم مستوى عال من الخدمات المقدمة، و"الابتكار" من خلال خلق بيئة تنافسية بين الموظفين قادرة على استخلاص أفكار لتطوير الخدمات المقدمة، و"الاستدامة" في استحداث وسائل نقل صديقة للبيئة، و"التنافسية" من خلال تطبيق الاستراتيجيات التي تُمكن من خلق مستوى تنافسي مؤسسي متكامل، و"العمل بروح الفريق" بوصفه أحد مفاتيح التقدم وتحقيق النجاحات والوصول الى المراكز الأولى، وأخيراً "السعادة والطاقة الإيجابية" كونها نتاج ما غرسته المؤسسة بحرص وعناية بما يعود عليها بالمصلحة والمنفعة.

وأضاف آل علي: أنه سيتم الاحتفاظ باسم المؤسسة دون أي تغيير، وعلى أن يحتوي الشعار على الأحرف الأولى من اسم المؤسسة باللغة الإنجليزية ليسهل على المتعاملين حفظه وتذكره، وسيكون اللون الأزرق أساسياً في الهوية كونه يعبر عن الثقة ويرتبط أيضا بالتكنولوجيا ومعاصرته للمستقبل، وبالنسبة للون الأحمر بدرجاته فإنه لون ثانوي يعبر عن نبض الحياة والحركة والطاقة الإيجابية وكذلك لارتباطه باللون الأساسي لهوية هيئة الطرق والمواصلات، كذلك الأشكال والرموز الفنية التي ترافق الهوية مستلهمة من خريطة إمارة دبي في تصميم مخططات أهم المناطق الحيوية لتبرز النمو في منظومة الاتصال والإعلان في المؤسسة، وبهدف خلق ارتباط ذهني ونفسي بين الهوية الجديدة وبين المتعاملين الذين نضع هدف إسعادهم نصب أعيننا، لتتحقق بذلك رؤية مؤسسة تاكسي دبي "الريادة في تقديم خدمات نقل آمنة، موثوقة وذكية".

وتقدم آل علي، بالشكر والعرفان للشركاء الاستراتيجيين لما قدموه من جهود دعمت المؤسسة لتحقق سلسلة من الإنجازات خلال عام 2018 من خلال شراكة مميزة جسّدت ما يمكن تحقيقه من خلال الابتكار والتعاون والعزيمة.