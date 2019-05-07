توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً ورطبا ليلاً وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

و تكون حركة الرياح شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل أحياناً 38 كم/س.

وسيكون الموج في الخليج العربي متوسطا وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:54 والمد الثاني عند الساعة 02:59 أما الجزر الأول فسيحدث عند الساعة 22:09والجزر الثاني عند الساعة 38:20.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 33:23 والمد الثاني عند الساعة 13:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 25 85 25

دبي 36 27 95 20

الشارقة 37 25 90 25

عجمان 38 26 95 20

أم القيوين 38 25 95 25

رأس الخيمة 35 27 90 25

الفجيرة 36 31 65 15

العين 40 26 65 15

ليوا 41 23 65 15

الرويس 35 24 75 20

السلع 36 25 75 20

دلما 36 27 80 20

طنب الكبرى 35 25 75 25

طنب الصغرى 35 25 75 25

أبو موسى 35 25 75 25