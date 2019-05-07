سفيرنا في كازاخستان يحاضر عن التسامح

المصدر: دبي - البيان

ألقى الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، محاضرة حول قيم التسامح في دولة الإمارات، وذلك في جامعة أوراسيا الوطنية في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان بحضور باوبيك سومجوريك نائب رئيس الجامعة.

وأكد سفير الدولة، قيمة التسامح في الإمارات ورؤية القيادة في ترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر، وذلك من خلال تبني برامج وطنية بالشراكة مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية. وقال السفير، إن التسامح أساس التعامل الإنساني والتواصل الحضاري الذي قامت عليه دولة الإمارات، وأكدت من خلاله على احترام الأديان والفطرة الإنسانية والمواثيق الدولية.

وكما ذكر السفير بأن أسس التسامح في الإمارات راسخة وثابتة وقد أرسى دعائمها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وهو ذات النهج الراسخ والحكمة التسامحية التي تسير عليها الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشار سفير الدولة إلى الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى الإمارات التي شهدت توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، مؤكداً أن الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به في التعايش السلمي والوئام بين الجنسيات.