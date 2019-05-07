التسامح في فكر زايد محاضرة لمركز زايد للدراسات والبحوث في العين

المصدر: العين - البيان

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات في مقر فرعه في مدينة العين، محاضرة للدكتورة سعاد العريمي أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمارات العربية المتحدة بعنوان «التسامح.. شعيرة وفضيلة»، وإسقاط ذلك على التسامح في فكر المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وذلك ضمن برنامج الموسم الثقافي للمركز، وبحضور فاطمة مسعود المنصوري مديرة المركز وعدد من المسؤولين في النادي ولفيف من المثقفين والأكاديميين والمهتمين في مدينة العين. وتحدثت الدكتورة العريمي عن المجتمع الذي نشأ وترعرع الشيخ زايد في أكنافه، وهو الذي مثَّل الحاضن الاجتماعي الأول لنبراس الفضيلة وخلق التسامح، حيث انطلق الشيخ زايد لاحقاً في نهجه وسلوكه وسكناته من ذلك النهج القويم.