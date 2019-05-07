«وطني الإمارات» تنفذ 10 برامج عملية لتشجيع النشء على التطوع

المصدر: دبي - وام

نفذت مؤسسة وطني الإمارات 10 برامج عملية تعلّم الناشئة التطوع في مجالات الرياضة والإدارة والخير، وذلك انطلاقاً من أهداف المؤسسة التي تعمل على الاستثمار في الشباب، وتنفيذ العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية لدى أفراد ومؤسسات الدولة، وصولاً لأفضل الممارسات والنتائج العالمية المستهدفة في هذا المجال.

وقال ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «إن التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة خلال 2018 في شأن المبادرات المجتمعية التطوعية التي تنفذها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها أشار إلى أن المؤسسة نجحت في تطبيق برامج ميدانية لتعليم طلبة المدارس التطوع في قطاعات متنوعة، أهمها الرياضة والسياحة وإدارة فرق التطوع والأعمال الخيرية داخل وخارج الدولة، وذلك من خلال النسخة الثالثة من برنامج «سفراء وطني الإمارات قياديو 2020»، والذي استفاد منه 41 طالباً أثناء سفرهم إلى اليابان».

وبيّن التقرير: «أن الطلبة المنتسبين لبرنامج سفراء وطني الإمارات استفادوا من 10 برامج عملية تطوعية أثناء زيارتهم اليابان، وهي الاستفادة من محاضرة تحت عنوان «دور التطوع وروح العمل التطوعي»، وزيارة مكتب حكومة طوكيو وحضور ورشتين، الورشة الأولى خاصة بـ«إدارة المتطوعين في الفعاليات الدولية»، والورشة الثانية سلطت الضوء على إجراءات تنظيم وإدارة المتطوعين في الفعاليات الرياضية، بالإضافة لورشة تدريبية عن أفضل الممارسات التطوعية اليابانية في مكتب بلدية بلدة هاكوبا.