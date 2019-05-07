كاميرات لرصد سعادة متعاملي «جمارك دبي»

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

كشف حسين الفردان مدير مركز الابتكار في دائرة جمارك دبي، رئيس الأفكار العربية وأفكار الإمارات عضو منظمة الأفكار البريطانية، لـ«البيان»، عن إطلاق مبادرة «كاميرات محمد بن راشد للسعادة» لرصد مدى ارتياح وسعادة المتعاملين بمستوى جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها لهم الدائرة، عبر كاميرات وزعتها في مراكز خدمة العملاء، بغرض تحويل خدماتها إلى فئة 7 نجوم بحلول 2020.

وقال:«إنه قام بتزويد هذه الكاميرات بصورة لابتسامة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، لبث السعادة في نفوس المتعاملين والموظفين وحثهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة هؤلاء المتعاملين».

وأشار الفردان إلى أن الفكرة التي أطلقها بمبادرة شخصية لقت دعماً وتشجيعاً كبيرين من مدير عام جمارك دبي أحمد محبوب مصبح، كونها تواكب التوجهات الحكومية الرامية إلى توفير كل السبل من أجل إسعاد المتعاملين وتحقيق نسب رضا مرتفعة عن الخدمات المقدمة لهم.

وذلك عبر قياس مؤشر السعادة للمتعاملين من خلال تركيب كاميرات ذكية في مكتب السعادة بالمبنى الرئيسي للدائرة بشكل تجريبي لشهرين، على أن يتم تعميم التجربة على بقية المراكز بعد رصد نتائجها الإيجابية.

وقال:«إن الهدف من المبادرة هو قياس مؤشر السعادة من خلال كاميرات ذكية تقوم بتحليل مدى سعادة للمتعاملين بشكل تقني، حيث تعمل على تحليل تعابير وجه المتعاملين، دون تخزينها للحفاظ على الخصوصية، قبل وبعد إتمام معاملاتهم في مراكز الخدمة، ومن ثم قياس مستوى السعادة بشكل فوري ودقيق، مما يساعد على توفير تقارير عن تجربة المتعاملين، وبالتالي يمكن صانعي القرار من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمة بشكل مستمر، وتطوير مهارات موظفي الخدمة، وتقديم مستويات عالية للخدمات».

وأضاف:«إن الكاميرات تتمكن من الضبط التلقائي للمشهد بدون فلاش وتقليل تشويش درجة الإضاءة لإعطاء أدق المؤشرات لتعابير الوجه».

وأوضح الفردان: «أن المؤشر يعمل على إعطاء تقارير تفصيلية عن مستوى سعادة المتعاملين بشكل يومي، وإرسال إشعارات فورية عند انخفاض مستوى السعادة في مكتب السعادة بالدائرة عن مستوى محدد سلفاً، ليتسنى للمعنيين اتخاذ اللازم للحفاظ على مستوى سعادة المتعاملين».

وأشار إلى أن كاميرات السعادة الذكية ترصد التغير في مستوى السعادة للمتعامل منذ لحظة دخوله المكتب وحتى خروجه، وربط ذلك بمستوى الخدمة التي تلقاها، وأن هذه التقنية تخلق جواً من التنافسية الإيجابية بين مراكز إسعاد المتعاملين، مما يضمن تحقيق سعادة العملاء من خلال رفع مستوى رضاهم عن خدمات الدائرة.