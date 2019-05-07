سلطان القاسمي يشكل اللجنة العليا لانتخابات «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 2019، بشأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ووفقاً للمرسوم الأميري، تُشكل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصّار، المستشار القانوني مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعضوية كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية.

وسالم محمد النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي. ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. والعقيد عمر سلطان أبو الزود، ممثل عن القيادة العامة لشرطة الشارقة. وأحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري. ويوسف حسن آل علي، مقرراً للجنة.

وحسب المرسوم الأميري تختص اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري بممارسة المهام المنوطة بها بموجب المرسوم الأميري رقم «59» لسنة 2015 بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته، وأية مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من حاكم إمارة الشارقة. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهـات المعنية تنفيذه كل في ما يخصـه، وينشر في الجريدة الرسمية.