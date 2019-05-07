19% انخفاض وفيات الحوادث المرورية في الربع الأول بدبي

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور خلال الربع الأول من العام الجاري، بحضور العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من مديري مراكز الشرطة، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور وعدد من الضباط.

واستمع اللواء عبد الله المري والحضور إلى استعراض قدمه العميد سيف مهير المزروعي في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي حيث انخفضت الوفيات بين الربعين بنسبة 19%.

كما استعرض إحصائيات الحوادث والمخالفات المرورية وإحصائيات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية ومعدلات الحوادث الخطرة وأوقات وأماكن وقوعها، مقارنة بمعدلات عدد السكان من خلال عرض إحصائي بين انخفاض في مؤشر الوفيات لكل 100 ألف من السكان في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

حيث حقق المؤشر 0.37% (صفر فاصله سبعة وثلاثون) في الربع الأول من العام الجاري، وكان المؤشر المستهدف 0.63% (صفر فاصله ثلاثة وستون)، وعزا العميد سيف المزروعي الانخفاض في نسبة الانخفاض في مؤشر الوفيات نتيجة للحملات المرورية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور وزيادة الوعي والثقافة المرورية لأفراد المجتمع.

كما قام العميد سيف المزروعي بتقديم شرح عن أخطر 5 شوارع في إمارة دبي وهي شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات وشارع الشيخ زايد وشارع دبي العين وشارع الخيل. دبي - البيان