إطلاق أول برنامج تدريبي لمجلس القضاء الشرطي في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي القضائي، عن إطلاق أول برنامج تدريبي لمجلس القضاء الشرطي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف إكساب المنتسبين المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية اللازمة، لمساعدتهم على أداء مهامهم الوظيفية بدرجة عالية من التميز، بما يتوافق مع التقدم الذي تحرزه شرطة دبي في كافة المجالات.

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «إن البرنامج التدريبي الجديد الذي يأتي في إطار علاقات التعاون المتواصلة مع القيادة العامة لشرطة دبي، يعزز دور معهد دبي القضائي، كوجهة أساسية لنشر المعرفة القانونية والقضائية، ومركز تدريب متطور وفق أعلى المستويات العالمية للكوادر القانونية والقضائية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيسهم البرنامج الجديد في تعزيز قدرات كوادر شرطة دبي، ما يساعدها على أداء مهامها باحترافية تامة وفق أعلى المعايير المعمول بها في هذا المجال، لاسيما أننا سنقدم برنامجاً علمياً شاملاً يعتمد على خطة دراسية متكاملة».

ويتواصل البرامج المخصص لمجلس القضاء الشرطي، والذي يعقد لأول مرة في الدولة ، لـ5 أيام تدريبية، حيث يحصل المتدربون على 25 ساعة تدريبية.