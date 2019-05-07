محاكم دبي تناقش «الولاء المؤسسي» للوصول إلى الريادة في عملها

المصدر: دبي - البيان

قدم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، ورشة عمل حول «الولاء المؤسسي» لموظفي وموظفات الدائرة.

وذلك بهدف الوصول إلى الريادة في عمل المحاكم من خلال الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة في محاكم دبي، ولتعزيز البيئة الداخلية المحفزة على الإبداع والتميز.

وعرف مدير عام محاكم دبي خلال الورشة مفهوم الولاء المؤسسي بأنه رغبة الفرد في المساهمة في التضحية من أجل نجاح واستمرار المؤسسة، والاستعداد لبذل جهد أكبر والقيام بأعمال تطوعية ومسؤوليات إضافية، كما أنه عامل مهم في زيادة الإنتاجية، فالولاء المؤسسي هو أحد المخرجات الرئيسية للنظام السلوكي للمؤسسة، وقوة ارتباك الفرد المؤسسة ومساهمته الفعالة بها.

كما تطرق المنصوري إلى أن الولاء المؤسسي هو قوة اندماج الموظف مع المؤسسة التي يعمل بها، وإلى أن أخلاقيات العمل هي ضرورية للموظف والمؤسسة، فهي تساعد بدرجة كبيرة على التطور المؤسسي، وعلى تطبيق المعايير الموضوعية في التعامل داخل المؤسسة وفي تعامل المؤسسة مع الجمهور.

وذكر خلال الورشة لموظفي وموظفات الدائرة، مؤشرات الولاء ومفرداته أولاً، أن مواصفات الفرد الذي يظهر مستوى عالياً من الولاء المؤسسي تجاه مؤسسته، وصفارات الإنذار بتدني مستوى حماس وولاء الموظفين في المؤسسة، وانخفاض أدائهم ودافعيتهم في العمل ومؤشراتها.

كذلك خصائص الولاء المؤسسي، هذا بالإضافة إلى ذكر نواتج الولاء المؤسسي للفرد تجاه المؤسسة والعوامل الإيجابية التي ترفع الولاء المؤسسي، وقيم الولاء.