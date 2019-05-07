وزيرة تنمية المجتمع تُكرّم بطلي السعادة والإيجابية

المصدر: دبي - البيان

كرّمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزكاة، الفائزيْن بـــ «ميدالية أبطال السعادة والإيجابية»؛ صالح طاهر البريكي من وزارة تنمية المجتمع، وسماحة سالم البريكي من صندوق الزكاة، اللذين حظيا قبل أيام بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه الميدالية الرفيعة.

وخلال حفل التكريم الذي شهده الموظفون وأقيم في ديوان الوزارة بدبي، أمس، كشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، عن ترقية الموظفيْن صالح طاهر البريكي وسماحة سالم البريكي، أبطال السعادة والإيجابية، مُثنيةً على جهودهما وأدائهما في خدمة المجتمع.

وأكدت معاليها، أن خدمة وسعادة المتعاملين أولوية العمل التنموي والمجتمعي، لذا لا بد من التركيز على جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين من مختلف فئات المجتمع، عملاً بمبدأ «خدمات الـــ 5 نجوم».

وتوجّهت معالي وزيرة تنمية المجتمع إلى موظفي الوزارة قائلة: «أنتم تخدمون أهلكم عيال البلاد، أمهاتكم وآباءكم، إخوانكم وأخواتكم، وما قدّمه صالح وسماحة في هذا الشأن جدير بالاهتمام والتقدير، وحافز للسير على أساسه، كونه يعد قدوة مثالية في خدمة وسعادة المتعاملين»، مضيفة معاليها، أن خدمة المتعاملين ليست عملية سهلة، لذا يجب على الجميع النظر إليها من قناعة خدمة ضيوف البيت وعيال البلاد لأنهم يستحقون.