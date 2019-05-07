«كليفلاند كلينك أبوظبي» يستعرض خطط علاج جديدة للسيطرة على الربو

المصدر: أبوظبي - البيان

بمناسبة اليوم العالمي للربو، الذي يصادف السابع من شهر مايو هذا العام، ينصح الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، المرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس بمراجعة الطبيب للحصول على التشخيص المبكر وخطط العلاج التي تناسب حالاتهم.

والربو هو مرض مزمن خطير يصيب نحو 339 مليون شخص في العالم بحسب تقرير الربو العالمي، كما يصيب واحداً من كل ستة أشخاص في دولة الإمارات. يسبب المرض صعوبة في التنفس وضيقاً أو ألماً في الصدر والسعال والبلغم، وهي أعراض يمكن السيطرة عليها من خلال اتباع خطة علاج مناسبة ومتابعة الطبيب لحالة المريض لرصد أي تغيير في الأعراض لديه وتعديل خطة العلاج بما يناسب ذلك.

وبهذا الشأن، قال الدكتور محمد أبو زعكوك، الطبيب الاستشاري ورئيس قسم أمراض الحساسية والمناعة في المستشفى: إن العلاجات التي يوفرها مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» مبتكرة وجديدة نسبياً في الدولة، وقد أثبتت فاعلية كبيرة، خاصة في الحالات الحادة التي لا تفيد فيها العلاجات التقليدية المعروفة، مثل زيادة جرعة الأدوية التي تؤخذ عن طريق الاستنشاق.

لكن الأدوية بمفردها ليست هي الحل، بل لا بد من إرشاد المريض إلى سبل التعامل مع المرض بشكل عملي، ولذلك من المهم زيارة طبيب أخصائي بأمراض الحساسية أو الرئة أو المناعة لإجراء فحص الحساسية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث ضرر دائم في الرئتين.

وقال: «إن الربو مرض تنفسي يرتبط عادة برد فعل تحسسي أو أي شكل آخر من فرط الحساسية، ويتميز بحدوث تشنج في الشعب الهوائية وصعوبة في التنفس، لا يوجد علاج نهائي للربو، لكن يفيد التعاون بين المريض والطبيب في إتاحة الفرصة لتطوير خطة العلاج المناسبة للتعايش مع الحالة والوقاية من نوبات المرض. تتضمن خطط العلاج استخدام الأدوية واتخاذ بعض الإجراءات والخطوات العملية التي تساعد في السيطرة على المرض».

قد يظهر الربو أحياناً على شكل حساسية من الغبار، أو التلوث الجوي، أو الروائح القوية، أو هواء أجهزة التكييف، أو الزهور والعشب ودخان السجائر وغيرها من مسببات الحساسية الأخرى. لذلك من المهم للمرضى الذين يعانون من صعوبة التنفس في بعض الظروف مراجعة الطبيب للحصول على التشخيص المبكر، وخطة العلاج المناسبة، والإرشادات المتعلقة بتمييز الأعراض المبكرة وتحديد العوامل المسببة لها وسبل تجنبها، وطريقة التصرف السليم في حال التعرض لنوبات المرض والوقاية من مضاعفاته.