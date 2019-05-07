«الصحة» توعي بأمراض القلب والشرايين بالتعاون مع «فايزر»

المصدر: دبي - وام

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حملة توعوية بعنوان «خلي قلبك نابض» بالتعاون مع شركة «فايزر» الطبية بهدف زيادة الوعي وتثقيف أفراد المجتمع حول أهمية إجراء تغييرات إيجابية على نمط الحياة الصحية.

كما تستهدف الحملة - التي جاءت على خلفية مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في اليوم العالمي للقلب 2018 مع شركة «فايزر» - التنسيق والتعاون لتنفيذ برامج تدريبية بهدف رفع كفاءة الفريق الطبي لتقديم أفضل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى العمل على تطوير نظام ابتكاري لدعم الرعاية الذاتية للمرضى.

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن الحد من مخاطر الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية يعتبر أولوية قصوى في المحور الصحي للأجندة الوطنية 2021 .

والتي وضعت هدف تقليل نسبة الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 25 بالمائة كأحد مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أدائها مقابل الأهداف المنشودة في عام 2021 من خلال تحسين التعليم وتحديد ومراقبة عوامل الخطر.