حاكم عجمان يكرم دار البر تقديراً لعطائها الإنساني

المصدر: دبي - وام

كرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان جمعية دار البر خلال اللقاء السنوي الذي احتضنته جامعة عجمان تقديراً لجهود الجمعية وعطائها المستمر ونجاحاتها في قطاع العمل الخيري والإنساني داخل دولة الإمارات وخارجها ودورها المجتمعي والوطني الواسع والفاعل.

وتسلم التكريم من صاحب السمو حاكم عجمان محمد سهيل المهيري عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية خلال اللقاء الذي أقيم بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض التابع لجامعة عجمان بمنطقة الجرف في الإمارة وسط مشاركة وحضور مؤسسات العمل الخيري ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في عجمان.

وأشاد محمد سهيل المهيري باسم جمعية دار البر بالدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لقطاع العمل الخيري والإنساني في الدولة وحرص سموه على تعزيز الشراكات المجتمعية والوطنية الاستراتيجية مع مؤسسات العمل الخيري الإماراتية ودفع مبادراتها الخيرية والإنسانية الهادفة داخل الدولة وخارجها خطوات واسعة إلى الأمام.