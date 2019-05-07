سيف بن زايد: مسابقة تحدي «الفضائي الصغير» ترجمة لتنمية مواهب الصغار

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن مسابقة تحدي «الفضائي الصغير»، هي ترجمة لتنمية مواهب الصغار وتشجيعهم على الابتكار.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «طموحات استثنائية لطلبة الإمارات تجلت في مبادرات وأنشطة إبداعية.. ومسابقة تحدي «الفضائي الصغير»، هي ترجمة لتنمية مواهب الصغار وتشجيعهم على الابتكار».

وقد اختتمت مؤخراً في أبوظبي النسخة الأولى من مسابقة «الفضائي الصغير»، التي نظمها مركز الإمارات للتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبرعاية من مجلس التوازن الاقتصادي، وشارك فيها نحو 400 طالب وطالبة من مختلف مدارس الدولة.