الحكام يستقبلون المهنئين برمضان

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة- وام

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، جموع المهنئين بشهر رمضان الفضيل.

الشارقة

فقد استقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر، مساء أمس، ليقدموا تهانيهم وتبريكاتهم بحلول شهر رمضان الفضيل.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة مع الشيوخ والمسؤولين وشيوخ القبائل وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي حمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومع كبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة يتقدمهم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، ووفد الجامعة الأمريكية في الشارقة.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان، بقصر الزاهر الليلة الماضية بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة الكريمة.

فقد تلقى سموه التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر سموه بالرميلة لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك .

وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي.

واستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة بهذه المناسبة المباركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة الماضية وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، أمس، جموع المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.