محمد بن زايد يتبادل التهاني مع ملك الأردن بمناسبة رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي - التهاني مع الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونقل سموه لملك الأردن - خلال الاتصال الهاتفي - تحيات وتهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة، معرباً عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لملك الأردن بموفور الصحة والسعادة، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على المملكة الأردنية وشعبها الشقيق بالخير واليمن والبركة.

من جانبه أعرب عاهل المملكة الأردنية الهاشمية عن أسمى وأطيب التهاني لسموه بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان ويسبغ على صاحب السمو رئيس الدولة الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.