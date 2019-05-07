طحنون بن محمد يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

المصدر: العين - وام

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك والذين توافدوا على قصر سموه في منطقة غريبة بمدينة العين.

حضر الاستقبال الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وعدد من المسؤولين والمواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.