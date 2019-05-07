وكيل «الخارجية» يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الدومنيكان

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد خوسية ميغيل سوتو خيمينيز، سفير جمهورية الدومنيكان المعيّن لدى الدولة.

وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير جمهورية الدومنيكان التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية الدومنيكان الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».