جامع الشيخ زايد الكبير يطلق مبادرة «جسور»

المصدر: ■ أبوظبي - وام

حشدت إدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير جهودها لتوفير أجواء السكينة والطمأنينة والراحة لضيوف الجامع من مصلين ومفطرين وزوار، ضمن استعدادات استثنائية تليق بقدسية شهر رمضان المبارك.

وذلك من خلال التسهيلات والخدمات التي تحرص إدارة المركز على تقديمها لراحة ضيوفه، حيث تم إطلاق مبادرة «جسور» لدعوة الجمهور من الثقافات المختلفة لقضاء يوم رمضاني يعيشون تفاصيله في الجامع.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام الجامع: «سخر المركز الجهود والطاقات؛ لتنظيم عدد من المبادرات الداعمة لمشروع رمضان، والتي تترجم رسالته الداعية لتخليد مآثر الوالد المؤسس وقيمه الإنسانية الداعية للتسامح.

حيث أطلق المركز تزامناً مع «عام التسامح» هذا العام مبادرة «جسور» لدعوة الجمهور من الثقافات المختلفة لقضاء يوم رمضاني يعيشون تفاصيله في الجامع، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مشروع «ضيوفنا الصائمون»، والاطلاع على نشاط الجامع خلال شهر رمضان، ومشاهدة إطلاق مدفع الإفطار».

خطة

ونوه إلى أن جامع الشيخ زايد الكبير استقبل 1251619 شخصاً، بينهم 854090 مفطراً، و289921 مصلياً، و107608 من الزوار خلال رمضان الماضي، حرص المركز على إعداد خطة استراتيجية تضمنت محاورها ترسيخ دور الجامع الديني، وإعلاء قيمة العمل التطوعي، ودعم قيم التواصل الحضاري، والإنساني، وترجمة القيم الأصيلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات.

ويجسد مشروع «ضيوفنا الصائمون» الذي يقام سنوياً عن روح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، طوال الشهر الفضيل في جامع الشيخ زايد الكبير، لوحة إنسانية متعددة الثقافات.

وعلى مدى أعوام متتالية حرص نادي ضباط القوات المسلحة - الشريك الاستراتيجي للمركز - على دعم جهوده طوال الشهر الفضيل، خلال إعداد 600 ألف وجبة إفطار، من خلال فريق يضم 500 موظف وعامل يقومون بإعداد الوجبات يومياً.

مبادرات

من جانبها، أشارت أمل بامطرف، مدير إدارة التواصل الحضاري في المركز، إلى أن الشهر الفضيل سيشهد منظومة من المبادرات، منها: مبادرة استقطاب وتنظيم المشاركات التطوعية من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وحملات التبرع بالدم، بالإضافة إلى العديد من المبادرات خلال هذا الشهر الفضيل.

وفي خطوات متسارعة لاستقبال الأعـداد المتزايدة من المصلين والمفطرين، عقد المركز اجتماعات عمل مكثّفة مع ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد الشركاء الاستراتيجيين خلال شهر رمضان لهذا العام أكثر من 30 جهـة ومؤسسة حكومية وخاصـة.

برامج

وسلّط سعيد الشحي، مدير إدارة خدمات المصلين والزوار، الضوء على جهود المتطوعين قائلاً: «إن عدد المنظمين من الموظفين والمتطوعين بلغ أكثر من 200 شخص استعدوا لخدمة ضيوف الرحمن في جامع الشيخ زايد الكبير خلال شهر رمضان، انضموا للعمل ضمن المشاريع والبرامج العديدة التي تنظمها إدارة الجامع، مشكلين خلية نحل في ساحاته وأروقته».

وقال سالم السويدي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالمركز: «تضمنت استعدادات المركز لاستقبال ضيوف الرحمن، تركيب اثنتي عشرة خيمة إفطار مكيفة، وبرادات مياه موزعة في أروقة الجامع وفي الخيام، وغسيل السجاد والقباب وتهيئة مرافق الجامع المختلفة، وتزويد العيادة الطبية بجميع الأجهزة اللازمة، فضلاً عن تجهيز مستشفى ميداني متنقل، وتوفير مقاعد طبية للمصلين».